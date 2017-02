Da tutta la giornata di oggi circolano varie notizie che riguardano i cataloghi dei vari servizi di streaming presenti nel nostro Paese e i loro abbonamenti. In base ad un accordo tra Parlamento e Consiglio Europeo infatti questi saranno presto disponibili anche all'estero e non solo nel Paese di sottoscrizione. Questo significa che entro il 2018 - data di scadenza per adeguarsi -and company dovranno seguire la normativa - che deve ancora essere approvata - e permettere ad un cittadino italiano, che ha sottoscritto un abbonamento, di poter usufruire del catalogo anche se si trova al di fuori dal confine. Ovviamente questo passaggio avverrà anche per uno straniero che verrà in Italia, il quale potrà portare con sé il proprio abbonamento e gustarselo come se fosse a casa.È bastato poco però per diffondere, domande, questioni, dubbi ecc ed ovviamente la parte di web che ama il click facile ha assecondato queste voci affermando ad esempio che i cataloghi dibritannico si potranno vedere anche in Italia oppure ancora che basterebbe sottoscrivere un abbonamento britannico per vedere tutte le serie disponibili oltre manica, in lingua originale ecc... Insomma il web si è scatenato e vogliamo fare un po' di chiarezza in merito.Innanzitutto occorre dire chee poi usufruirne in Italia, questo perché le sottoscrizioni terranno conto dei dati di fatturazione, carta di credito e soprattutto l'indirizzo di collegamento abituale. Questo vuol dire che l'abbonamento italiano sarà probabilmente limitato all'estero solo per pochi giorni o settimane dopodiché il servizio capirà che si è domiciliati o residenti in quel paese ed oscurerà il servizio favorendo quello di dove si ha dimora. Non sarà possibile quindi abbonarsi ad un servizio che trasmette serie TV, calcio, ecc in un paese straniero - probabilmente più conveniente o ricco di contenuti - per fruirne liberamente e senza limiti in Italia. La stessa cosa vale per il noleggio o l'acquisto virtuale di film. Detto questo bisognerà infine comprendere se un Paese come la Gran Bretagna, in virtù della Brexit, sarà compresa in questa normativa voluta dal Parlamento Europeo.