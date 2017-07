DuckTales: ricreato il Deposito di Zio Paperone in cui è possibile tuffarsi nelle monete

Così diceva Zio Paperone nella storia a fumetti "Zio Paperone e La Disfida dei Dollari", ma anche nella scena d'apertura del primissimo episodio di DuckTales . E quante volte avete desiderato poter fare lo stesso senza irrimediabilmente pensare che averci provato avrebbe comportato numerose lesioni e fratture?



Ebbene, alla D23 Expo, convention annuale riservata ai soci dell'Official Disney Fan Club, i fortunati presenti potranno provare quest'ebrezza con una ricostruzione del Deposito di Paperon de' Paperoni riempito con oltre 30.000 monete (vi rassicuriamo, in plastica) in cui è possibile tuffarsi, nuotare e scattare foto con alcuni dei suoi tesori più preziosi. Se vi troverete a Los Angeles dal 14 al 16 luglio, passate all'Anaheim Convention Center, e non scordate di fare un tuffo anche per noi!



La prima stagione del reboot di DuckTales conterà 21 episodi da 30 minuti cad. e 2 film TV della durata di un'ora. Il primo film DuckTales The Movie: Woo-oo! è previsto negli Stati Uniti sabato 12 agosto, la serie comincerà invece in concomitanza all'anniversario dei suoi 30 anni sabato 23 settembre, entrambi gli appuntamenti sono previsti su Disney XD.



La serie

