La prima stagione del reboot di DuckTales conterà 21 episodi da 30 minuti cad. e 2 film TV della durata di un'ora. Il primo film DuckTales The Movie: Woo-oo! è previsto negli Stati Uniti sabato 12 agosto, la serie comincerà invece in concomitanza all'anniversario dei suoi 30 anni sabato 23 settembre, entrambi gli appuntamenti sono previsti su Disney XD.



La serie



La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Una delle domande più pressanti nei commenti alle nostre notizie sul reboot di DuckTales è stata: "Quando arriverà in Italia?" Finalmente grazie alpossiamo dare un risposta ai nostri utenti:Grazie alla collaborazione diinfatti, nelle serate dela Castel Sismondo saranno presentate in anteprima alcune clip della nuova serie animata. Presenti all'evento, il criticoe gli autori del fumetto spin-off della serie animata,, presenti a Rimini per realizzare laboratori di disegno in spiaggia con i bambini.Maggiori info su dettagli, programma ed evento disponibili sul sito ufficiale