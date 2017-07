Gli Stati Uniti hanno ottenuto il via libera da parte di Eiichiro Oda perA confermarlo è stato lo stesso mangaka e l'annuncio coincide con il 20° anniversario del fumetto più venduto in Giappone.Non ci sono molti dettagli al riguardo ma sappiamo che ad occuparsene sarà il, lo stesso che ha prodotto la serie televisiva Prison Break ed a Marty Adelstein , che ne è stato il produttore esecutivo, sarà affidata la scrittura.visto che finora non ci sono stati successi degni di nota di opere americane tratte da anime o manga - in attesa di vedere il film di Death Note in arrivo questo autunno suQuesto non è il primo adattamento anime live-action annunciato quest'anno dopo che alcune settimane fa, i fan hanno appreso che un'altra serie di anime classica sarebbe sbarcata ad Hollywood, Cowboy Bebop