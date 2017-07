Netflix sviluppa un live action sulla sceneggiatura del celebre manga scritto da sviluppa un live action sulla sceneggiatura del celebre manga scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata . Light Turner è uno studente ordinario che accidentalmente ritrova un quaderno dai poteri soprannaturali. Questo quaderno, di proprietà dello shinigami Ryuk, gli permette di uccidere qualsiasi persona egli voglia. Dopo i primi omicidi "di prova" comincerà un lungo gioco del gatto e del topo tra Light e le autorità ed in particolare con L, un poliziotto solitario e dal carattere particolare.

Alancheha detto la sua trasmettendo un breve video in anteprima di Death Note . Si tratta di una scena di grande importanza, ovvero. Light è interpretato da Nat Wolff , mentre in Italia sarà doppiato da Alessandro Campaiola , voce di Flash nell'omonima serie televisiva e di Eren de L'Attacco dei Giganti . Ryuk è invece interpretato da Willem Dafoe , che si aggiunge ai poster degli altri protagonisti precedentemente pubblicati. I poster sono visibili in calce alla notizia.