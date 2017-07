SDCC 2017: al panel di DuckTales confermati Darkwing Duck ed Amelia, una clip del film

David Tennant performing a Scrooge McDuck freak out written during the panel. #DuckTales #sdcc pic.twitter.com/nGH8YNL2hC — Jodie at Con(s) (@crimsonrambler) 21 luglio 2017

Alil panel di DuckTales continua la tradizione inaugurata al, quando in sottofondo parte la sigla, l'intera sala non può esimersi dal cantarla, e noi con loro mentre vi elenchiamo tutte le succose anticipazioni presentate alla ricchissima conferenza. David Tennant parlando del suodimostra molto amore ed umiltà:in questo senso è un po' come me! (Ride)Se sono felice d'interpretarlo? È un personaggio così forte ed iconico che per me è un onore, quando ti viene offerta l'occasione di rivestire un ruolo come questo, ne sei semplicemente profondamente grato."Gli è stato inoltre chiesto dal pubblico come ci si sentisse a prendere parte a due franchise così iconici come Doctor Who , e senza tergiversare ha risposto: "Mi sento come un Dio... timey-wimey!" facendo sobbalzare i whovians in sala. Alla domanda del pubblico se avesse fatto ricerche sul personaggio, risponde: "Ho passato una sera con dei miliardari una volta. Conta?"Chiude assecondando la richiesta di un fan,L'eccellente risultato potete ascoltarlo direttamente qui di seguito.- Il cast definisce all'unanimità Danny Pudi il miglior urlatore disponibile oggi in un cartone animato,è "il Leeroy Jenkins della situazione, [se non cogliete la citazione guardate questo video , Ndr],Successivamentelegge un passaggio di "Guerra e Pace" con la voce e l'entusiasmo di Quo, il pubblico scoppia a ridere; Beck Bennett sostiene cheaiuterebbe chiunque se potesse. Il suo più grande problema sta nell'esecuzione." Kate Micucci definisce così la sua- Al cast viene chiesto come sarebbe partire all'avventura a fianco dei personaggi che doppiano:"Non ho le stesse risorse di Paperone, però saprei cavarmela in Amazing Race [reality di corse britannico, Ndr]!""Con il suo zaino pronto ad ogni evenienza ed il Manuale delle Giovani Marmotte alla mano, Qui mi fa sentire al sicuro ovunque ci si trovi!""Probabilmente sarebbe proprio Gaia il traino dell'avventura!""A posto, con Jet l'avventura sarebbe finita prima ancora di cominciare! (Ride)"A questo proposito sono state mostrate sullo schermo le sagome di tre villain:die l'attesissima Matt Youngberg , produttori esecutivi della serie, si lanciano in"Siamo cresciuti con la serie storica di DuckTales quand'eravamo piccoli, ed oggi desideravamo provare a realizzare uno show che saremmo stati orgogliosi di mostrare ai nostri figli. Da ragazzi eravamo soliti immedesimarci nei nipotini (proprio come speriamo i bambini di oggi facciano), oggi ci viene più spontaneo immedesimarci in Paperone, Paperino e tutti gli altri, questo ci permette grazie ai ricordi di ieri e le consapevolezze di oggi, di offrire una scrittura più profonda ed eterogenea.Se tra altri 30 anni, i bambini di oggi una volta cresciuti saranno entusiasti di girare un reboot proprio come noi lo siamo stati oggi, allora avremmo svolto bene il nostro lavoro."- Viene mostrata una clip dal filmche vede Paperone, Jet ed i ragazzi in un sottomarino alla ricerca della perduta città di Atlantide:è uno dei nuovi villain principali, ed- Un fan ha gridato "David, sarai sempre il mio Dottore!", un altro ha controbattuto: "Danny, sarai sempre il mio Ispettore SpazioTempo!" riferendosi alla parodia di Doctor Who presente nella comedy Community al punto che gli episodi necessiteranno più rewatch per scovarli tutti. Sono previste anche diverse citazioni alla cultura pop, ma la maggior parte di esse saranno rivolte agli anni '80;