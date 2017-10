Alla baia di Paperopoli,si preparano ad una gita come tante in kayak, fin quando non scoprono che la barca è fatta solo per ospitare tre passeggeri. I fratelli non si sono mai posti il problema prima d'ora essendo sempre stati solamente in tre, ma ora hanno una nuova amica,, che stando così le cose preferisce farsi da parte anziché rovinare il programma dei ragazzi. Quando però un messaggio in bottiglia contenente una richiesta d'aiuto giunge lungo la riva, la sua giornata subisce una svolta: seguendo la corrente Gaia rinviene altre bottiglie dai messaggi più incredibili e disparati, fino a giungere al vecchio anfiteatro abbandonato in cui ne incontra l'autrice,. La ragazza non è assolutamente in pericolo, ha semplicemente inviato quei messaggi per divertirsi; di fronte a quel cinismo disincantato e l'invito ad andare ad un party con lei, la solitaria Gaia non riesce al fascino di Lena, edAl party della matriarca dellasono ovviamente presenti parenti provenienti da tutto il mondo, ma quando Gaia realizza il pericolo di trovarsi alla festa sbagliata per presentarsi senza invito è già troppo tardi: catturata e portata al cospetto di Mamma Bass, la donna non vede l'ora di riversare su di lei la vendetta per essere stata gabbata e messa fuori gioco dalla bambina al Funso Fun Zone ... ma dovrà aspettare: Lena le scaraventa in faccia la sua torta di compleanno e guadagna tempo per salvare la sua nuova amica. Quest'affronto porta Mamma Bass a scatenare tutti i suoi figli ad una caccia selvaggia alle ragazze prima che possano mettersi in salvo raggiungendo Villa de' Paperoni. Nel corso della rocambolesca fuga, le ragazze riescono usando ingegno, coraggio e improvvisazione a disseminare i più disparati avversari, ed approfittando del fatto per conoscersi meglio, fino a ricongiungersi con Qui, Quo e Qua, che preoccupati si erano messi alla ricerca di Gaia. Finiti ostaggio dei Bassotti spetterà a Lena con l'intelligenza, mettere i Bassotti l'uno contro l'altro per spingerli a guadagnarsi il merito di aver catturato le discole agli occhi della mamma, finendo con approfittare della loro distruzione nel corso della gigantesca rissa, per fuggire e fare ritorno a casa.I nipotini capiscono che Gaia abbia corso inconsapevolmente dei pericoli per trascorrere del tempo con un'amica e si ripromettono di non escluderla più in futuro, mentre Lena realizza il valore di avere una famiglia unita.