I Whovians avranno di che gioire guardando il reboot di DuckTales doppierà infattiLa popolare attrice è nota al pubblico internazionale per il ruolo di Donna Noble in Doctor Who , dove interpretava la companion del Decimo Dottore, David Tennant , voce di Paperon de' Paperoni nella serie animata. La reunion tuttavia sarà agrodolce: se nella serie sci-fi targatai due erano affiatati alleati, qui saranno invece acerrimi nemici.Il nuovo design di Amelia non è ancora stato presentato, ma nell'episodio andato in onda la scorsa settimana, The Beagle Birthday Massacre , abbiamo visto la sua inquietante sagoma nera, invocata da un nuovo personaggio, sua nipote Lena (doppiata da Kimiko Glenn , la Soso di Orange Is the New Black ).Qui di seguito un estratto dal prossimo episodio in cui è possibile ascoltare la Tate all'opera:Cosa ne pensate? Vi terremo aggiornati!