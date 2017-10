chiede aiuto a Paperino dicendogli di raggiungerlo allaun lussuoso resort situato in quel di, la città che non dorme mai. Ad accompagnarlo insieme ai ragazzi in aereo, è Zio Paperone, intenzionato ad a raggiungere poco lì distante, dove si dice che l'omonima mitologica creatura ogni 50 anni all'alba canti un'eterea melodia che risponde ai più importanti quesiti sulla natura dell'universo e i misteri della vita.: uno zio dandy, all'ultima moda, simpatico e tremendamente fortunato, che facendo del motto: "Non faccio nulla ma riesco comunque ad ottenere tutto" un modus vivendi, si è guadagnato il disprezzo da parte di Paperone sempre ligio all'impegno e al sacrificio, e di Paperino, che crescendo con lui ha consolidato maggiormente la sua condizione di sfortunato perdente. Arrivati al Resort, tuttavia i paperi sono sorpresi di vedere che Gastone si gode massaggi e fa il bagno in una piscina piena di fiches all'interno di una suite extra-lusso anziché trovarsi nei guai, cosa che porta Paperone e i ragazzi a rimettersi in viaggio verso il Tempio, mentreun po' perché teme che il cugino possa diventare un pessimo esempio per il più piccolo dei suoi nipotini, ed un po' perché prova invidia della sua fortuna tanto quanto è geloso di come lo stesso Qua lo guardi, e non ha mai guardato lui. Mentreirretisce Qui, Quo e Gaia con spettacoli teatrali d'avanguardia, tigri di giada e fontane di cioccolato che portano Paperone a tenere lontani i ragazzi dalle tentazioni del lusso sfrenato di Macaw, Gastone colleziona vittorie su vittorie, mentre Paperino umiliazioni su figuracce. L'incapacità di raccapezzarsi verso l'uscita, spinge Paperone a credere di trovarsi intrappolato dentro al Resort, costringendolo alla fuga.Nel tentativo d'evasione, una catena evanescente imprigiona Gastone alla struttura costrigendo Liu Hai a palesare la sua reale natura: questi non è altro che(e la sua pancia) rendendo l'House of the Lucky Fortune sempre più grande e ricca. Adesso però la posta in gioco è più alta:Così la gigantesca rana verde sfida Paperon de' Paperoni ad una gara: un percorso ad ostacoli in cuiPaperone che non sa rifiutare una sfida all'avventura, accetta di buon grado, ma non ha tenuto conto che nella casa di Liu Hai, è lui a dettare le regole: il campione che lo rappresenterà sarà infatti Gastone, mentre quello che rappresenterà lo Zione, Paperino. I giochi sembrano fatti in quanto a misurarsi nella sfida saranno l'impersonificazione in becco e piume rispettivamente di fortuna e sfortuna, ma quando tutto sembra perduto per il povero Paperino,Con Gastone libero, Paperone suggerisce di prendere Paperino al suo posto come prigioniero, in quanto avendo battuto Gastone, questi è sicuramente più fortunato di lui, ma in pochi momenti la fortuna di Liu Hai viene letteralmente prosciugata dalla sua sfortunata, spingendolo a sbarazzarsi di Paperino in fretta e furia, permettendo al gruppo di paperi di ripartire.